Arezzo, 20 agosto 2025 – Un piccolo assiolo salvato e liberato a Castiglion Fiorentino

L'8 agosto scorso, a Castiglion Fiorentino, la Polizia Municipale è intervenuta a seguito di una chiamata da parte di una cittadina per prestare soccorso ad un assiolo che si trovava disorientato e ferito lungo il ciglio della strada.

L'assiolo è un piccolo rapace notturno, molto simile alla civetta, comune nel nostro territorio e conosciuto anche come “chiù” per via del suo caratteristico verso. L'animale, del tutto innocuo, presentava un problema all'occhio che probabilmente gli aveva creato delle difficoltà per cacciare e di conseguenza per nutrirsi.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti della Polizia Municipale hanno immediatamente contattato Elena P., balia volontaria del Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) “Impronte del Bosco” e residente a Castiglion Fiorentino, che ha preso in carico l'animale. Dopo alcuni giorni di cura – tra cui la somministrazione di una pomata per alleviare la ferita all'occhio – il piccolo rapace ha riacquistato la sua autonomia ed è stato liberato nella giornata di lunedì, tornando al suo ambiente naturale.