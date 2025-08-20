Arezzo, 20 agosto 2025 – Pubblicato il bando affitto 2025 riservato agli ultra 65enni

E' in pubblicazione il bando contributo affitto anno 2025, riservato ai residenti nel comune di Arezzo, che compiono 65 anni entro il 31/12/2025 e ritirati dal mondo del lavoro.

La domanda si può presentare esclusivamente on line dal 20/08/2025 e fino alle 14:00 del 18/09/2025. Possono presentare la domanda i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o di altro Stato non aderente all'Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e

che hanno compiuto 65 anni entro il 31/12/2025 e siano ritirati dal mondo del lavoro:

essere in possesso dell'attestazione ISEE standard non superiore a 16.500,00 euro e con valore ISE non superiore a 32.456,72 o trovarsi nella condizione di aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) alla data di chiusura del bando (18/09/2025).

Essere residenti nel Comune di Arezzo, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate, per il quale si chiede il contributo.