Blocco degli straordinari personale del Comune di Arezzo

Arezzo, 20 agosto 2025 – Blocco degli straordinari del personale del Comune di Arezzo

Assemblea nei giorni 7 e 8 settembre

Questa mattina la RSU del Comune di Arezzo si è riunita per definire le forme di mobilitazione a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione con l'amministrazione comunale tenutosi presso la Prefettura di Arezzo il 1° agosto 2025. La RSU ha deliberato l'attivazione del blocco delle prestazioni rese in orario straordinario da tutto il personale del Comune di Arezzo.

Il blocco, che riguarda il mancato accordo sul salario accessorio e su varie questioni inerenti la Polizia Locale, sarà articolato nel modo seguente: dal 1° settembre al giorno 8 settembre 2025 blocco di tutte le prestazioni di lavoro rese in orario straordinario del personale assegnato a tutti gli uffici e servizi del Comune di Arezzo (Comparto Funzioni Locali, personale non dirigente), incluso il lavoro straordinario per servizio elettorale.