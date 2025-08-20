Libri gratis torna per l'anno scolastico 2025/26

Arezzo, 20 agosto 2025 – Libri gratis per l'anno scolastico 2025/26 , Regione riaprono le domande a settembre 2025 . Si informano le famiglie degli studenti iscritti nell'anno scolastico 2025/2026 alle scuole secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori) che la Regione Toscana con decreto dirigenziale 17328 del 4 agosto 2025 ha approvato la riapertura del bando per il contributo Libri Gratis as 2025/2026
La domanda può essere presentata dalle ore 9.00 del giorno 5 SETTEMBRE , alle ore 18:00 del giorno 3 OTTOBRE 2025 esclusivamente online con accesso accreditato spid, Cie o Cns
Accedere al sito della Regione Toscana al seguente link per consultare il testo integrale del bando aggiornato e collegarsi all'applicativo regionale per la presentazione delle domande online:
https://www.regione.toscana.it/-/bando-libri-gratis-anno-scolastico-2025-2026-contributi-per-l-acquisto-di-libri