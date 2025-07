Dall'Università di Pisa a Noos: Palagi protagonista del programma di Alberto Angela

Pisa, 2 luglio 2025 - L’etologa Elisabetta Palagi, professoressa associata al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, è protagonista del programma televisivo Noos – L’avventura della conoscenza condotto da Alberto Angela su Rai 1. Palagi ha partecipato alle puntate andate in onda il 23 e 30 giugno e parteciperà a quelle del 14, 21 e 28 luglio con una rubrica dedicata al mondo degli animali domestici che è stata registrata all’interno dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa. In più nella puntata del 7 luglio, Palagi sarà in copertina con una lunga intervista di Alberto Angela: al centro gli studi della professoressa sull’empatia nel mondo animale, tra individui della stessa specie e tra specie diverse, uomo compreso. Palagi conduce da anni ricerche naturalistiche sui primati, con particolare attenzione al ruolo del gioco e dell’empatia. Tra le sue ultime pubblicazioni figura il volume “Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale” (Il Mulino, 2024), scritto insieme a Fausto Caruana, che esplora le basi neurobiologiche e evolutive del riso come strumento sociale.