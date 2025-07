Donna trovata morta su un sentiero con diverse ferite, indagini dei carabinieri

San Godenzo (Firenze), 2 luglio 2025 – Tragedia a San Godenzo, in provincia di Firenze. Una donna è stata trovata morta, riversa su un sentiero, con diverse ferite. La segnalazione è avvenuta nella mattinata di mercoledì 2 luglio.

E’ stato il 118, a sua volta chiamato da altre persone, ad allertare i militari dell’Arma. A intervenire, la Compagnia di Pontassieve. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso. I carabinieri svolgono le indagini a 360 gradi. Si cerca di capire cosa sia accaduto e se si sia trattato di incidente. La località in cui la donna è stata ritrovata è quella del Borbotto. (In aggiornamento)