Schianto mortale . Ragazza di 17 anni travolta in Vespa da un’auto nella notte

Una tragedia che ha sconvolto una comunità intera. Valentina Tolomei, appena 17 anni, è morta in un terribile incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una e mezza, sulla via Romana a Capannori nei pressi per l’incrocio con via Nuova per Paganico, dove la ragazza abitava con la famiglia. Stava rientrando da una serata trascorsa fuori ed era in sella alla sua Vespa Piaggio di colore bianco quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata da una vettura, una Mercedes classe A.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei Carabinieri di Capannori e di quelli del Nucleo Radiomobile di Lucca intervenuti sul posto, la giovane, nella caduta dal mezzo a due ruote, sarebbe stata trascinata per diversi metri sull’asfalto, finendo poi in un campo adiacente. Le gravissime lesioni riportate purtroppo non le hanno lasciato speranza. E’ morta sul colpo. La dinamica esatta di quanto accaduto, comunque, è ancora al vaglio dei militari dell’Arma, che hanno sequestrato i due mezzi e hanno eseguito gli accertamenti sul conducente della macchina, un trentenne residente a Porcari: il giovane viaggiava da solo e si è fermato per prestare soccorso alla povera ragazza. Sotto choc, è stato condotto in ospedale per accertamenti. E’ indagato per omicidio stradale.

Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato una ambulanza con medico a bordo. I soccorritori si sono accorti subito che la situazione era ormai disperata, hanno tentato di tutto ma si sono dovuti arrendere alla triste verità: per Valentina purtroppo non c’era più nulla da fare. Una giovane vita stroncata a pochi metri da casa per un destino crudele. Si osserveranno anche le immagini delle telecamere adibite alla videosorveglianza e quelle stradali per cercare di ricavare informazioni utili su quanto successo.

