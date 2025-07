Palio, la diretta: sfida di luglio fra le contrade, la grande attesa in piazza del Campo

12:10

Il programma della giornata

A partire dalle 15.30 ogni contrada nella propria Chiesa procederà con la Benedizione dei cavalli e dei fantini per poi avviarsi di nuovo verso la piazza centrale dove alle 17.20 farà il suo ingresso il Corteo Storico, con oltre 600 figuranti in costume. Serviranno ancora un paio d’ore per arrivare al momento clou dell’evento, la Carriera in onore della Madonna di Provenzano, prevista alle 19.30 e preceduta dall’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e dalla composizione al canapo.