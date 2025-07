BeeRiver On Tour: la birra artigianale arriva a Calci

Calci (PI), 2 luglio 2025 – Venerdì 4 e sabato 5 luglio a Calci, all’interno del parco della Fonderia, si svolgerà il nuovo appuntamento con BeeRiver on Tour. Dopo il successo della prima edizione organizzata a Lucca, BeeRiver si avvicina a Pisa approfittando dell’accoglienza della Valgraziosa: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

Sei birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola del Granducato: La Staffetta di Calci, Birrante di Vicopisano, Degged di Livorno, Radical Brewery di Porcari, Badalà di Montemurlo. A questi si aggiunge il quasi toscano Lupus in Luna di Dogana di Luni. Le degustazioni saranno accompagnate dalle proposte dei food truck Gao di Pisa, La Tigellaia Matta di Bologna e Cioccorocolato di Pisa (la partecipazione di Gao! al rientro dalle numerose tappe in giro per lo stivale offre l’invidiabile occasione per assaggiare le proposte con cui parteciperà alla finale 2025 dell’European Street Food Award in programma a settembre a Cremona). Durante l’evento sarà inoltre in funzione il Chioschetto del Parco della Fonderia per aperitivi e cocktail. Il Chioschetto avrà inoltre il compito di curare l’accompagnamento musicale.

LABORATORI. Venerdì e sabato il giornalista e sommelier Simone Cantoni condurrà delle degustazioni guidate per approfondire le caratteristiche sensoriali, le tipologie e le curiosità che si celano dietro l’universo delle birre artigianali. Ogni degustazione prevede la presentazione di 3 birre in abbinamento alle specialità delle colline pisane. Per iscriversi è possibile inviare un’e-mail a [email protected] indicando nominativo e recapito telefonico.

INGRESSO. Le degustazioni avverranno nei calici personalizzati BeeRiver dietro presentazione dei gettoni in vendita presso il Parco della Fonderia. Per ogni degustazione è necessario un gettone. I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza dover acquistare i gettoni per le degustazioni. È inoltre possibile gustare birre senza glutine

ORARI DI APERTURA. Venerdì 4 e sabato 5 luglio dalle 19 all’1. Ideata nel 2016, BeeRiver ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi italiani dedicati alla birra artigianale. In Italia il comparto brassicolo ha raggiunto un livello di radicamento esteso, solido e apprezzato grazie alla qualità degli ingredienti e alle influenze delle tradizioni territoriali: BeeRiver intende promuovere il valore attrattivo di un prodotto destinato a un consumo accorto e consapevole. Alla manifestazione, organizzata dalla Casa della Città Leopolda, partecipano aziende affermate e realtà emergenti selezionate da un comitato scientifico. Il programma comprende degustazioni, laboratori e approfondimenti culturali.