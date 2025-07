Su il sipario: l’E-Team Squadra Corse presenta la vettura elettrica ET-17

Pisa, 2 luglio 2025 – L’E-Team Squadra Corse, racing team dell’Università di Pisa dal 2007, si prepara a svelare la terza vettura elettrica, ET-17. Un primo pit stop in piazza dei Cavalieri a Pisa atteso per venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 17:30, in attesa delle competizioni estive. Il calendario di casa E-Team segna tre appuntamenti importanti: dal 27 luglio al 1° agosto ET-17 sarà presente in Portogallo sul kartodromo Castelo Branco; dal 17 al 24 agosto sul circuito di Hockenheim, seconda casa da qualche anno, per la Formula Student Germany; infine, ultima ma decisamente non meno importante, FSATA a Varano de’ Melegari dal 10 al 15 settembre, per un finale tutto italiano.

La stagione 2025 si è prospettata fin dall’inizio un banco di prova nell’annuale cambio generazionale, ma si sa, il team pisano ama raccogliere i guanti di sfida da quando nel 2023 ha portato su circuiti internazionali la prima vettura elettrica dell’ateneo, EV-A come la prima donna. ET-17, con un monoscocca integrale realizzato in collaborazione con il main sponsor della Squadra, HP Composites, e una nuova batteria high voltage nata all’interno dell’Università dalle competenti mani dei ragazzi del Team, è l’ennesima figlia di passione e lavoro coltivati tra i banchi dell’Università.

Un progetto che dimostra l’importanza di investire nelle attività universitarie per coltivare giovani talenti, una vera e propria azienda “in miniatura” che si compone di una struttura interna organizzata ad hoc. Quest’anno si è assistito alla nomina di una team leader, Maria Gabriella Palomba, che insieme ai management directors Ludovica Chelazzi e Lorenzo Mocciola, al layout Manager Leonardo Stefanini e ai Technical Directors Matteo Raffaelli e Alessio Lippi, ha permesso alla squadra e a tutti i settori di cui questa si compone, di mantenere il giusto equilibrio tra i tre ingredienti principali: concentrazione, complicità ed entusiasmo. È tempo di lasciare spazio all’immaginazione: l’E-Team aspetta curiosi e appassionati venerdì 11 luglio in piazza dei Cavalieri.