Sportello gratuito per la transizione digitale delle imprese pisane: ecco Spin Edi

Pisa, 2 luglio 2025 – In un contesto in rapida trasformazione, che interessa tanto i processi produttivi quanto le abitudini di consumo, per le imprese del territorio pisano diventa sempre più fondamentale adottare strumenti in grado di supportare la crescita e la competitività. È con questo obiettivo che Confcommercio Provincia di Pisa ha attivato "SPIN EDI Confcommercio", un servizio gratuito dedicato a tutte le imprese, di qualsiasi settore e dimensione, per affrontare consapevolmente la sfida della trasformazione digitale. “Con SPIN EDI Innovazione mettiamo a disposizione delle imprese pisane un servizio strategico e pratico per affrontare le sfide della digitalizzazione”, afferma Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa. “In un momento in cui l’innovazione è decisiva per distinguersi sul mercato, Confcommercio vuole essere al fianco degli imprenditori con soluzioni concrete e facilmente accessibili. Il futuro - conclude il direttore - è digitale: non possiamo permetterci di restare indietro”. SPIN è parte della rete nazionale EDI – Ecosistema Digitale per l’Innovazione, accreditata al piano Impresa 4.0, e offre un supporto concreto alle imprese attraverso una rete capillare di sportelli su tutto il territorio nazionale. Più di un semplice sportello informativo, SPIN si propone come partner strategico per l’innovazione, capace di accompagnare ogni azienda in un percorso personalizzato di digitalizzazione. Il servizio, completamente gratuito per tutte le imprese in quanto finanziato, mette a disposizione consulenze su misura per l’innovazione digitale, strumenti per valutare il proprio livello di digitalizzazione, supporto per sito web, e-commerce, social media e cybersecurity, accesso facilitato a bandi e incentivi pubblici, orientamento su turismo digitale, sostenibilità e gestione finanziaria. Ogni impresa pisana potrà iniziare questo percorso con un check-up digitale gratuito, strumento molto utile per analizzare lo stato attuale e costruire una strategia su misura. Per informazioni e per accedere al servizio la referente Elisabetta Luppichini è a disposizione al 347 3718798 – mail: [email protected]