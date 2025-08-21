Si nasconde con la droga dentro la Locomotiva: arrestato

Sorpreso nascosto dentro la locomotiva del Trammino, intento a confezionare dosi di eroina. Così la polizia ha arrestato un quarantatreenne straniero "irregolare – scrive la Questura – sul territorio nazionale". L’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa, e dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di martedì gli investigatori hanno notato il sospettato introdursi con fare circospetto all’interno della storica locomotiva esposta al Parco Stampace di via Cesare Battisti, monumento che richiama la memoria del vecchio collegamento ferroviario con Marina di Pisa. Gli agenti, rimasti appostati per alcuni minuti, non hanno visto altre persone entrare né il sospettato uscire. A quel punto hanno deciso di intervenire, irrompendo all’interno del convoglio e sorprendendo l’uomo accovacciato mentre confezionava dosi di eroina.

Nel dettaglio, spiegano dalla Questura, sono stati sequestrati quantitativi di sostanza pari a dieci dosi, di cui due già pronte, insieme al materiale necessario per il confezionamento. Alla luce dei numerosi precedenti a suo carico – ricettazione, rapina, spaccio, lesioni personali e altri reati – e delle modalità della condotta, il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto l’arresto, finalizzato alla successiva celebrazione del giudizio direttissimo.

L’operazione conferma l’attenzione costante verso le aree cittadine più frequentate e simboliche – proprio come il "nuovo" Parco Stampace –, dove la locomotiva del Trammino è divenuta negli anni un punto di riferimento storico.