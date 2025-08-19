Giovane spacciatore arrestato dalla polizia in centro città alla Spezia

La Spezia, 19 agosto 2025 – Trovato in possesso di un discreto quantitativo di sostanza stupefacente e denaro contante: giovane arrestato dalla polizia.

Nella serata di ieri, gli agenti della questura spezzina, nel transitare lungo via Garibaldi all’altezza dell’intersezione con via Roma, hanno controllato un ragazzo che stazionava tra gli avventori di una rivendita di alimentari il quale, al passaggio della volante della polizia, con un comportamento molto sospetto tentava di confondersi tra i clienti per allontanarsi a passo svelto in via Garibaldi.

L’uomo, raggiunto dagli operatori, si è liberato velocemente di alcuni involucri che, nascosti addosso, venivano gettati sull’asfalto tra le autovetture. Le confezioni subito recuperate consistevano in otto involucri contenenti cocaina per un totale di 7,29 grammi, che aveva in mano il giovane e, un altro quantitativo di sostanza stupefacente risultata hashish, custodito negli abiti indossati insieme a denaro contante.

Gli operatori hanno proceduto all’arresto dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’odierno giudizio direttissimo.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato nel Tribunale della Spezia che, contestualmente, ha disposto nei riguardi della persona l’obbligo di firma negli uffici della questura.