Giovane accoltellato. La polizia denuncia un uomo di 40 anni

E’ stato rintracciato dal personale di polizia di Stato della Questura spezzina l’uomo che domenica pomeriggio ha sferrato una coltellata a un ragazzo dominicano in piazza Brin ferendolo al torace. Le sue condizioni non sono gravi, anche se la prognosi del pronto soccorso è di 40 giorni di referto. Dopo il ferimento l’uomo, 40 enne connazionale del ferito, è fuggito a piedi mentre alcuni presenti hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militi della Croce Rossa che hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea il ferito. Il giovane, che ha da poco compiuto 19 anni, è stato aggredito apparentemente senza motivo anche se sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca dell’aggressore e attraverso gli indizi raccolti da alcuni testimoni sono riusciti a identificarlo e denunciarlo all’autorità giudiziaria. Il gesto è stato particolarmente grave e soltanto per un caso il fendente sferrato non ha interessato punti vitali. Il giovane è sempre rimasto cosciente anche se sanguinante e visibilmente spaventato dall’accaduto. Però ha immediatamente dichiarato alle forze dell’ordine di non conoscere l’aggressore e tantomeno di immaginare le ragioni dell’accoltellamento.