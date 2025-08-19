La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Giovane accoltellato. La polizia denuncia un uomo di 40 anni
19 ago 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
  Giovane accoltellato. La polizia denuncia un uomo di 40 anni

Giovane accoltellato. La polizia denuncia un uomo di 40 anni

È stato rintracciato dagli agenti in serata

E' stato rintracciato dal personale di polizia di Stato della Questura spezzina l'uomo che domenica pomeriggio ha sferrato una coltellata a un ragazzo dominicano in piazza Brin ferendolo al torace. Le sue condizioni non sono gravi, anche se la prognosi del pronto soccorso è di 40 giorni di referto. Dopo il ferimento l'uomo, 40 enne connazionale del ferito, è fuggito a piedi mentre alcuni presenti hanno allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militi della Croce Rossa che hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea il ferito. Il giovane, che ha da poco compiuto 19 anni, è stato aggredito apparentemente senza motivo anche se sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca dell'aggressore e attraverso gli indizi raccolti da alcuni testimoni sono riusciti a identificarlo e denunciarlo all'autorità giudiziaria. Il gesto è stato particolarmente grave e soltanto per un caso il fendente sferrato non ha interessato punti vitali. Il giovane è sempre rimasto cosciente anche se sanguinante e visibilmente spaventato dall'accaduto. Però ha immediatamente dichiarato alle forze dell'ordine di non conoscere l'aggressore e tantomeno di immaginare le ragioni dell'accoltellamento.

