Flauto e clavicembalo a Scogna. Un concerto di note barocche nella chiesa di San Cristoforo

Un affascinante concerto di musica barocca, che vedrà protagonisti due importanti musicisti italiani, si terrà stasera, alle 21.15, a Scogna Superiore nel Comune di Sesta Godano nella chiesa di San Cristoforo. Il flautista Giuseppe Nova ed il clavicembalista Maurizio Fornero, in uno degli appuntamenti del XXXI Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’ (organizzato dall’associazione musicale ‘Il Pianoforte’, col contributo del Comune di Sesta Godano), dedicheranno la serata all’esecuzione di bellissime sonate per flauto e clavicembalo di Arcangelo Corelli, Carl Philipp Emmanuel Bach, Johann Christian Bach, Georg Philipp Telemann ed Antonio Vivaldi, intervallate da sonate per solo clavicembalo di Domenico Scarlatti.

L’ingresso è gratuito senza necessità di prenotazione con accesso dalle 20.30 in poi. Nell’ambito di questa edizione (realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia e dell’assessorato alla Cultura della Regione Liguria), proseguono poi gli spazi riservati per la valorizzazione di giovanissimi musicisti del nostro territorio: alle 21, l’evento sarà preceduto, in forma di pre-concerto, da dieci minuti di esibizione del giovane violinista Federico Cappa, proveniente dal Conservatorio Puccini, che eseguirà dei brani per violino solo di Johann Sebastian Bach.

Marco Magi