19 ago 2025
ALMA MARTINA POGGI
Operazione asfalto sulle strade dissestate

Da lunedì iniziano gli interventi che interesseranno varie zone. Scattano divieti e rimozioni. a garanzia delle operazioni.

Un intervento di asfaltatura. In città e nell’immediata periferia sono tante le situazioni alle quali dover mettere mano (foto di archivio)

Un intervento di asfaltatura. In città e nell’immediata periferia sono tante le situazioni alle quali dover mettere mano (foto di archivio)

Buche e asfalti dissestati: il Comune di Sarzana corre ai ripari. Inizieranno lunedì prossimo, 25 agosto, gli interventi di asfaltatura su alcune strade strategiche della città con l’obiettivo di migliorare la qualità della viabilità e la sicurezza stradale. I lavori sono stati affidati alla ditta Barbera srl di Cuneo su richiesta della Società Cobra per conto di E-distribuzione, riguardanti il ripristino del manto stradale richiesto dagli uffici tecnici del Comune di Sarzana.

Le opere di asfaltatura interesseranno i tratti di viale Alfieri, nel tratto compreso tra levia Cisa e Falcinello, aperto temporaneamente al transito veicolare durante i lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello; viale Dante Alighieri, nel tratto tra via Variante Cisa e viale della Pace; via Emiliana incrocio con via Del Murello, nel tratto tra le vie Picedi e Del Murello; via Variante Cisa, nel tratto tra il sovrappasso di via Pallodola e la rotatoria dell’Ipercoop. Questo sarà un intervento di particolare rilievo, gestito con senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

Le chiusure e le limitazioni al traffico veicolare saranno ufficializzate con l’apposita ordinanza firmata da Ilaria Benassi comandante della polizia locale e prevederanno in tutti i casi il divieto di sosta con rimozione forzata. I divieti resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori, stimata in circa 48 ore lavorative per ogni tratto. Il Comune di Sarzana intanto ha invitato i cittadini e gli automobilisti a prestare attenzione alle successive comunicazioni e alla segnaletica temporanea. Inevitabilmente si verranno a creare code e tempi di attesa ma l’operazione è quanto mai necessaria.

