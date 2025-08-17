Accoltellato la sera di Ferragosto. Sangue e paura in Largo Ottaviani

La storia a piccoli passi

Cronaca
17 ago 2025
STEFANO CINAGLIA
Cronaca
Non è grave la vittima, un ventenne incensurato. Caccia all’aggressore. La polizia indaga sulla rapina

Ventenne incensurato, di nazionalità tunisina e non noto alle forze dell’ordine, è stato accoltellato nella serata di Ferragosto nella zona di Largo Ottaviani, quella dei “gradoni“ per intenderci e già più volte balzata alla ribalta delle cronache per aggressioni e violenze. L’accoltellato è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118, fortunatamente non è grave. E’ stato dimesso nella tarda mattinata di ieri. Sull’episodio, avvenuto intorno alle 21 di venerdì, indaga la polizia, che ha rinvenuto in zona, evidentemente gettato in terra, il coltello utilizzato nell’aggressione.

E’ caccia all’accoltellatore, che non è escluso sia stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona e in tutta l’area del centro cittadino. L’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che il ventenne tunisino sia stato aggredito a scopo di rapina. Gli è stato infatti sottratto il telefono cellulare. Al momento non vengono comunque esclusi altri scenari. La zona, abituale ritrovo di giovani e giovanissimi, soprattutto nei giorni festivi e nei fine settimane, come detto non è nuova ad episodi di violenza e aggressioni. Nel marzo scorso un 22enne ternano era stato accerchiato dal branco e pestato da due coetanei probabilmente per un like non gradito sul profilo social di una ragazza. . Il giovane era stato aggredito a pugni e calci e aveva dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale, riportando lesioni e fratture varie per diversi giorni di prognosi. Lancia i nuovo l’allarrme sicurezza il Comitato “Famiglie residenti in centro storico“

