Auto si schianta su un albero del parchetto

PERUGIA - Capita sempre più spesso di imbattersi in incidenti piuttosto gravi anche in città. Così tra macchine che ignorano i paletti, non vedono i divieti o affrontano curve come in un rally succede che ieri intorno alle 6.30, in piazza del Bacio, esattamente nell’area parco, una Mercedes classe A si è andata a schiantare contro un albero del parco, impattando prima contro la recinzione di legno. Lo segnala, con tanto di foto, uno dei membri della pagina Facebook Progetto Fontivegge. "Non è chiara la direzione da cui provenisse, forse dalla piazza stessa, oppure dal lato opposto di percorrenza della vicina strada - scrive il residente - . Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e una pattuglia dei carabinieri. Il conducente, forse una donna di origine sudamericana, che al momento della foto era seduta per terra in stato confusionale". Quali le cause? I commenti si accavallano? Tra le ipotesi, eccesso di velocità, sbadatezza, o forse un malore. Intanto ieri pomeriggio in via Fonti Coperte, nel tratto in cui vige il senso unico, poteva scapparci un frontale. Una macchina, ignara dei cartelli, ha percorso un pezzo di strada contromano. Per fortuna il veicolo che scendeva andava piano e ha potuto evitare il peggio.