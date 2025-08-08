Maxi tamponamento in A12. Via Veneto, auto si schianta

Maxi tamponamento ieri mattina sull’autostrada A12 sul tratto di strada da Sarzana in direzione Carrara. Dieci le automobili coinvolte e alcuni i feriti non gravi che sono stati trasferiti sia al Ps del Sant’Andrea sia al Noa di Massa. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenute due automediche da Spezia, quattro ambulanze della pubblica assistenza di Lerici, Arcola, Santo Stefano e Vezzano e un elisoccorso da Albenga. La dinamica è in fase di accertamento.

Sempre nella mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno, un boato ha scosso il Centro Kennedy. Un’auto in corsa si è schiantata contro un albero in via Veneto all’altezza del camminamento e alla ciclabile di fronte al negozio dell’ortofrutta. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni oculari un uomo di mezza età, che si trovava alla guida di una Suzuki blu, allo scatto del verde al semaforo di via Veneto, angolo via Pascoli, sarebbe stato colto da un malore improvviso perdendo il controllo del veicolo e andandosi a schiantare contro un albero. Intervenuti sul posto un’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Spezia e i vigili del fuoco. L’uomo, visibilmente sotto choc ma cosciente, che nel frattempo era stato soccorso da alcuni passati e motociclisti, è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea. Grande paura tra i passanti che hanno assistito all’impatto.