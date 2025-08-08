Schianto fatale in moto, vittima un parrucchiere

Lucca, 8 agosto 2025 – Tragico schianto ieri sera intorno alle 18.50 sulla Bretella poco dopo il casello di Lucca Ovest. La vittima è Giorgio Luporini, parrucchiere lucchese di 68 anni, deceduto in un pauroso e fatale scontro contro il guard rail dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata. L’incidente è accaduto in prossimità di uno svincolo in direzione Lucca e il motociclista avrebbe fatto tutto da solo procurandosi una rovinosa ferita alla testa contro il guard rail. Il decesso è avvento sul colpo.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che hanno visto la terribile scena. Sul posto per i soccorsi la centrale operativa del 118 (data la corsia in direzione Lucca dove si era verificato l’incidente al chilometro 77) ha dovuto inviare l’automedica da Viareggio e un’ambulanza della Misericordia di Massarosa, nonché un mezzo della Società autostrade. Ma ben presto i soccorritori si sono resi conto che non c’era più nulla da fare. Il corpo del motociclista giaceva a quasi 200 metri di distanza dalla sua moto. Secondo i rilievi della Polizia stradale avrebbe fatto tutto da solo.

Giorgio Luporini era nato a Lucca il 25 agosto 1957 e avrebbe quindi compiuto 68 anni tra pochi giorni. Era piuttosto noto in città come parrucchiere. Da qualche mese però aveva chiuso, dopo parecchi anni di attività, il suo negozio “Pegaso Parrucchieri Unisex“ in viale San Concordio vicino al supermercato Esselunga, per godersi la pensione.

Da sempre un grande appassionato delle due ruote, ieri pomeriggio stava tornando a casa da Viareggio sulla Bretella in sella alla sua potente moto da strada. Ma qualcosa in prossimità del casello di Lucca Ovest è andato storto. La moto è sbandata sul curvone all’altezza di San Donato e Giorgio Luporini è stato sbalzato a terra e scaraventato violentemente contro la barriera metallica del guard rail, riportando lesioni fatali alla testa che purtroppo non gli hanno lasciato scampo.

Il magistrato ha disposto il sequestro della moto e ulteriori accertamenti da parte della Polizia stradale per verificare che non vi siano altri veicoli coinvolti nello schianto mortale. Anche il corpo del motociclista resta per ora a disposizione della Procura.