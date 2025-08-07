Muore motociclista: incidente in A11 oggi, tragedia all’altezza di Lucca. Chi era la vittima

Lucca, 7 agosto 2025 – Tragedia in autostrada. Un motociclista di 68 anni di Lucca è morto per un incidente nel quale avrebbe fatto tutto da solo. Si chiamava Giorgio Luporini. Era un parrucchiere per uomo e per donna molto conosciuto a Lucca. Aveva chiuso da qualche mese il suo negozio nella zona di San Concordio. Avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo pesantemente a terra. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. E’ accaduto intorno alle 19 di giovedì 7 agosto.

Accade tra i caselli di Lucca Est e Lucca Ovest in direzione Lucca. Da capire la dinamica. L’uomo è stato subito soccorso prima dagli automobilisti che si sono imbattuti nell’incidente, quindi dal 118, che è stato allertato appunto dalle persone che si sono imbattute nella tragedia e che percorrevano l’autostrada in direzione Lucca. Ogni manovra rianimatoria è stata vana. Il corpo è stato sbalzato a circa 200 metri dalla moto, come conferma il personale di soccorso.

A intervenire per il 118, un’ambulanza della Misericordia di Massarosa e l’automedica di Viareggio. Sul luogo dell’incidente anche il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata oltre alla polizia stradale. Ci sono stati forti rallentamenti per consentire i rilievi e i soccorsi. Cosa è accaduto? Non ci sono altri veicoli coinvolti. Si cerca adesso di ricostruire la dinamica. L’uomo potrebbe avere avuto un malore o qualcosa sull’asfalto potrebbe averlo fatto sbandare.