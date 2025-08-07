Dazi, il problema è a Bruxelles

Pierfrancesco De Robertis
Dazi, il problema è a Bruxelles
Cronaca
CronacaMuore motociclista: incidente in A11 oggi, tragedia all’altezza di Lucca. Chi era la vittima
7 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
Muore motociclista: incidente in A11 oggi, tragedia all’altezza di Lucca. Chi era la vittima

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in direzione del capoluogo. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Intervento del 118, della polizia stradale e del personale di Autostrade per il ripristino della circolazione

Lucca, 7 agosto 2025 – Tragedia in autostrada. Un motociclista di 68 anni di Lucca è morto per un incidente nel quale avrebbe fatto tutto da solo. Si chiamava Giorgio Luporini. Era un parrucchiere per uomo e per donna molto conosciuto a Lucca. Aveva chiuso da qualche mese il suo negozio nella zona di San Concordio. Avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo pesantemente a terra. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. E’ accaduto intorno alle 19 di giovedì 7 agosto.

Accade tra i caselli di Lucca Est e Lucca Ovest in direzione Lucca. Da capire la dinamica. L’uomo è stato subito soccorso prima dagli automobilisti che si sono imbattuti nell’incidente, quindi dal 118, che è stato allertato appunto dalle persone che si sono imbattute nella tragedia e che percorrevano l’autostrada in direzione Lucca. Ogni manovra rianimatoria è stata vana. Il corpo è stato sbalzato a circa 200 metri dalla moto, come conferma il personale di soccorso. 

A intervenire per il 118, un’ambulanza della Misericordia di Massarosa e l’automedica di Viareggio. Sul luogo dell’incidente anche il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata oltre alla polizia stradale. Ci sono stati forti rallentamenti per consentire i rilievi e i soccorsi. Cosa è accaduto? Non ci sono altri veicoli coinvolti. Si cerca adesso di ricostruire la dinamica. L’uomo potrebbe avere avuto un malore o qualcosa sull’asfalto potrebbe averlo fatto sbandare. 

