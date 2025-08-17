Radiomatori Prove di copertura a Gualdo. Collegati con mezza Europa senza satelliti

I radioamatori italiani della sezione di Perugia con i volontari della Protezione civile di Sigillo hanno dato vita al progetto di mappatura radio VHF a corto, medio e lungo raggio, collegando 263 stazioni radioamatoriali in Italia (dal Piemonte alla Puglia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia), Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Serbia, Bulgaria, Francia, Polonia, Romania, Repubblica di Macedonia, Svizzera, con una distanza media dei collegamenti di 407 chilometri.

Durante le operazioni, che si sono svolte al monte Serrasanta, c’è stata la visita del presidente della Provincia e sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e dei Carabinieri Forestali che hanno avuto modo di assistere alle operazioni radio e alle fasi di installazioni del campo.

"L’utilizzo di antenne con fascio di cattura più ampio – spiega il presidente del’Ari Perugia Francesco Fucelli - ha consentito di migliorare, rispetto agli anni passati, la copertura radio sul territorio senza pregiudicare la distanza coperta. Per l’edizione 2026 abbiamo in programma di integrare i sistemi utilizzati in questa prova con altri sistemi, sempre dello stesso tipo, per raggiungere contemporaneamente altre aree che risultano ancora poco coperte".

Ora una piccola pausa estiva. Le sperimentazioni riprendono sabato 6 e domenica 7 settembre quando il gruppo dei radioamatori ripeterà le operazioni di mappatura VHF con lo stesso tipo di antenne dal Colle Della Trinità a Perugia, affiancando anche una stazione radio in HF.

S.A.