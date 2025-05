"Sul tema delle antenne i Comuni sono ’spuntati’"

"Caro concittadino, siamo con le antenne spuntate. In questo modo dai Comuni ci confrontiamo con la complessa e difficile materia legata al controllo e alla gestione degli impianti di radiofrequenza sul territorio. Ricevo di frequente e condivido i disagi e le difficoltà di molti concittadini che devono fare i conti con l’assenza di segnale e l’impossibilità di collegamento mobile.

In condizioni ordinarie o in situazioni di emergenza, la situazione di isolamento di molte aree penalizza la vita quotidiana, lo sviluppo o il normale funzionamento anche delle più semplici attività umane.

L’impegno dell’amministrazione, in questi anni, ha affrontato con serietà e rinnovata determinazione la complessa materia, attivando tutte le possibili strategie per cercare di governare sul territorio un fenomeno degenerato per la colpevole disattenzione dello Stato. Uno Stato che non fa lo Stato e che continua a favorire le logiche di mercato degli operatori che, nella piena legittimità normativa, possono disinteressarsi delle esigenze di copertura di un servizio ormai irrinunciabile. In questa giungla di mercato, restano i Comuni, con le loro antenne spuntate, rappresentate dai pochi strumenti regolamentari a disposizione, a gestire i complessi rapporti con gli operatori del settore.

Il Regolamento Comunale degli Impianti che dallo scorso anno aggiorniamo pur non potendo beneficiare di alcun elemento di rafforzamento presente nelle norme nazionali, propone un metodo di concertazione agli operatori, chiedendo loro di razionalizzare la presenza di nuovi impianti in aree già servite, e di installare nuovi impianti in aree isolate.

È l’ultima spiaggia che ci sentiamo con forza di proporre dal momento che anche le risorse del Governo per gli operatori nel Piano Italia 5G Pnrr, nonostante le segnalazioni pervenute da Camaiore, non hanno interessato il nostro territorio caratterizzato dalla particolarità di avere aree molto coperte e aree quasi del tutto isolate".

* assessore alla pianificazione