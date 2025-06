Spaventoso incidente, auto distrutta dopo lo schianto contro un tir

Perugia, 24 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla ss 219 Pian D’Assino. È successo intorno alle 16:40 sulla ss 219 Pian D’Assino al km 35 + 580. Sono rimasti coinvolti un’auto e un tir. Gli occupanti della macchina sono stati portati dal 118 all’ospedale di Branca.

L'impatto è stato violentissimo (foto vigili del fuoco)

Nell’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, l’auto è andata completamente distrutta. L’impatto, avvenuto in curva, è stato violentissimo. Fortunatamente le persone a bordo del veicolo sono rimaste coscienti.

L'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale (foto vigili del fuoco)

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti Anas e gli agenti della polizia locale per i rilievi.