Tamponamento a catena in Vespa. Tre ragazzi finiscono all’ospedale

Dalla Lombardia alla Valdelsa, per partecipare a un raduno di vespisti attraverso la Toscana e il Chianti. Con una tappa, evidentemente non prevista, all’ospedale San Giuseppe di Empoli a seguito di un sinistro stradale rivelatosi tuttavia senza conseguenze rilevanti. È la disavventura occorsa a quanto pare ieri poco prima delle 14 ad alcuni motociclisti, originari di Brescia e arrivati in Valdelsa con tutta probabilità per prendere parte alla "100 km nel Chianti e nella Vernaccia".

Stando a quanto ricostruito il gruppo composto da poco meno di una ventina di persone (che viaggiavano su nove ciclomotori, procedendo a coppia) si trovava in località Megognano - San Vito, sul territorio comunale di Certaldo.

Ad un certo punto, il conducente della Vespa che guidava la ’carovana’ avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando e cadendo sull’asfalto. E anche il guidatore della moto che lo seguiva, nel tentativo (riuscito) di evitare in extremis il mezzo a terra, avrebbe effettuato una sterzata rapida finendo tuttavia per cadere sul manto stradale. Sul posto, a seguito dell’accaduto, sono giunti gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i soccorritori della Croce Rossa di Certaldo. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso che non si è tuttavia poi reso necessario una volta constatate le condizioni dei vespisti. Tre le persone rimaste ferite in modo lieve – tutti sui trent’anni d’età – e che sono poi state trasportate in codice giallo al San Giuseppe per gli accertamenti del caso.

Giovanni Fiorentino