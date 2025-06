Moto vola da un viadotto, paura sulla Cisa. Il centauro è caduto dal ponte di Sassalbo

Fivizzano (Massa Carrara), 9 giugno 2025 – Vola con la moto dal viadotto di Sassalbo e finisce all’ospedale. Sulla statale 63 del Passo del Cerreto ieri nel primo pomeriggio, un motociclista che percorreva il ponte di Sassalbo, per motivi ancora da capire, è volato con la sua moto oltre il guardrail ed è finito nella zona boschiva sotto il viadotto. Immediatamente sono giunti sul posto, chiamati da automobilisti che hanno assistito all’incidente, le ambulanze del 118 che, vista la zona impervia e l’impossibilità di raggiungere il luogo dove il centauro aveva finito la sua corsa, hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elicottero Pegaso. L’intervento si è subito presentato come complicato, vista la zona impervia

Il grande viadotto che sovrasta la borgata di Sassalbo è stato oggetto lo scorso inverno di importanti lavori strutturali. Il centauro, a quanto pare proveniente dall’Emilia, viaggiava in direzione di marcia diretto verso Fivizzano. Improvvisamente la moto è uscita di strada: non si sa se non ha retto a una curva o se per altri motivi è finita fuoristrada. La zona , scoscesa ed impervia dove lo sfortunato motociclista era finito, non ha consentito tuttavia, nemmeno all’elisoccorso di Pegaso di potersi abbassare per recuperare il ferito con il verricello. Pertanto è stato necessario l’intervento di un medico che si è calato dall’alto dell’elicottero, imbracato nell’apposito cavo, ed è sceso per prendere visione dello stato di salute dell’infortunato nel luogo dove era precipitato.

Soltanto una volta appurato che il ferito era in condizioni di poter essere trasferito all’ospedale per le cure necessarie, sono intervenuti i sanitari dell’autoambulanza del 118 che lo hanno stabilizzato e condotto al Noa. Il 118 inizialmente era partito con il codice rosso, dal momento che le notizie e la dinamica dell’incidente sembravano allarmanti. Poi una volta stabilito che le condizioni di salute non erano compromesse l’allarme è rientrato.