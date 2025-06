Morto a 17 anni, strazio degli amici. Fiori e uno striscione con due cuori: "Ci mancherà il tuo sorriso Raid"

PONTEDERASulla Tosco Romagnola, dove alle 3 della notte tra sabato e domenica Raid Amir è stato investito dallo scooter guidato da un coetaneo, ieri mattina è stato portato un mazzo di fiori (legato a un palo della luce) e un lenzuolo bianco è stato incollato al cemento del terrapieno della spalletta del fiume: "Ci mancherà il tuo sorriso Raid". E due cuori. Sono stati alcuni amici e compagni di classe dell’Ipsia Pacinotti a voler ricordare, in questo modo, il loro coetaneo.

Raid Amir avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 11 agosto. Con il fratello gemello Rayan era il quarto figlio di Said Amir e Aicha Chabki, coppia arrivata prima a Ponsacco e poi a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari (e ora nuovamente a Ponsacco) dal Marocco. Raid lascia i genitori e, oltre al gemello Rayan, il farello Youness e la sorella Bassma, in un dolore atroce. Ieri pomeriggio tantissimi amici e connazionali del ragazzino si sono ritrovati a Ponsacco, in via Carducci, per condividere insieme il dolore per la morte improvvisa e tragica di Raid.

Il diciassettenne investito dallo scooter e morto poco dopo al pronto soccorso del Lotti, frequentava la 2^ B manutentori mezzi di trasporti all’Ipsia Pacinotti di Pontedera. Domenica pomeriggio la dirigente scolastica Maria Giovanna Missaggia ha fatto visita alla famiglia di Raid per manifestare la vicinanza e il cordoglio dell’istituto. "L’Ipsia Pacinotti – il breve e toccante messaggio dirigente a nome di tutta la scuola – si stringe attorno alla famiglia di Raid Amir, allievo della classe 2MTB, morto nelle prime ore del mattino del 22 giugno in un incidente tragico e assurdo come del resto sono tutte le fatalità che comportino la morte di un ragazzo di soli 16 anni". Ieri in segno di lutto il sindaco del Comune di Ponsacco Gabriele Gasperini ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto il "lutto cittadino per la tragica perdita del concittadino Raid Amir".

"Il palazzo comunale, in segno di lutto, ha presentato le bandiere abbassate per tutta la giornata di oggi (ieri, 23 giugno 2025, ndr) e alle 12 tutti i dipendenti del municipio hanno osservato un minuto di raccoglimento e silenzio in memoria del ragazzo". Lo stesso sindaco ha anche invitato gli organizzatori di tutti gli eventi, pubblici e privati, a osservare un minuto di raccogliemento nella giornata di ieri. I carabinieri proseguono gli accertamenti sul tragico incidente. Soprattutto per capire perché il diciassettenne stava attraversando la Tosco Romagnola di corsa per tornare verso il centro dove, la stessa notte, sono divampate alcune risse.

gabriele nuti