Bus contro il sovrapasso. Incastrati serbatoi a metano. Linea ferroviaria interrotta

GROSSETOUn tonfo sordo. Quasi un boato che ha squarciato il primo pomeriggio di ieri, nella zona della città vicino alla sede del comando provinciale dei carabinieri. Un enorme autobus bianco, con una parte rialzata sul tetto – dove si trovano i serbatoi del metano - è rimasto incastrato nel sottopasso che dalla rotatoria che si trova alla fine di via Pietro Aldi immette nell’altra grande rotatoria di piazzale LaMarmora che conduce fuori dalla città, verso le quattro strade, oppure passa davanti alla sede del comando provinciale dei carabinieri.

Era il primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30 quanto è accaduto l’incidente. La sommittà del tetto del mezzo più alto degli altri bus, proprio per la presenza dei serbatoi, si è scontrata in pieno con la parete del sovrapasso ferroviario, senza poter neanche dare la possibilità di fare retromarcia. Ciò che ha preoccupato maggiormente in un primo momento, la presenza dei serbatoi di metano. Nessuna conseguenza per le persone, ma notevoli disagi per la circolazione considerando che l’incidente è accaduto in uno degli snodi pricipali che unisce le due parti della città divise dalla ferrovia.

Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Grosseto che hanno dovuto lavorare a lungo in una situazione delicata, appunto per la presenza dei serbatoi del metano, che avevano subito l’impatto. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Grosseto per gestire la viabilità, considerando che il sottopasso ovviamente è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dei lavori che hanno portato alla ’liberazione’ dell’autobus. Durante le lunghe operazioni da parte dei vigili del fuoco, terminate intorno alle 17.30, è stato necessario anche interrompere la circolazione ferroviaria per due ore circa, con le conseguenze immaginibili sul ritardo dei treni. "Autolinee Toscane – si legge in una nota dell’azienda di trasporti – si rammarica dell’accaduto e per il disagio arrecato e ringrazia i vigili del fuoco per la rapidità di intervento".

cri.ru.