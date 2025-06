Auto si scontrano, tre feriti: grave una donna incinta di tre mesi

MONTE ARGENTARIO

Tre persone sono rimaste ferite in modo abbastanza grave in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato, sulla strada 440, che collega Orbetello a Porto Santo Stefano. Tra i feriti c’è anche una donna di 31 anni di Pontedera, che è incinta di tre mesi circa. Lo scontro è accaduto sulla ormai purtroppo famosa curva curva maledetta vicino alla Grotta degli Stretti, un punto della strada tristemente noto per incidenti gravi e, purtroppo, anche mortali, ma dove non sono mai stati realizzati interventi di messa in sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, una macchina modello con a bordo due giovani di Pontedera, marito e moglie, stava viaggiando da Orbetello verso Santo Stefano.

Nell’altro senso di marcia stava transitando una Alfa Romeo Mito, con a bordo un uomo di cinquant’anni circa, anche lui non non residente in zona. Per cause ancora da accertare, quest’ultima vettura che procedeva dall’Argentario verso la cittadina lagunare, a metà circa della curva, avrebbe sbandato e si è scontrata frontalmente con l’altra auto, quella della giovane coppia.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa lagunare, oltre a un’auto medica e i carabinieri per i rilievi di rito.

Ai primi accertamenti, tutti e tre i feriti presentavano condizioni di gravità importanti e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Ma le condizioni più critiche e delicate, anche per la situazione della giovane donna, sono apparse subito quelle della trentunenne, che è stata ricoverata. Mentre in un secondo momento quelle del compagno e del conducente dell’altra auto sono apparse meno serie.

m.c.