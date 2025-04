Fuori strada a Sinalunga, grave giovane. L’auto si è schiantata contro le piante

di Laura ValdesiUn attimo. L’impatto, il violento urto della macchina, una Ka, con un’altra vettura che arrivava in senso opposto. Schizza fuori strada terminando la corsa contro le piante. Il conducente, un giovane di 21 anni che vive nel comune di Sinalunga, si trova ricoverato in prognosi riservata al policlinico delle Scotte. Un incidente gravissimo a seguito del quale la strada, in località Montemartino, è stata chiusa circa due ore per consentire alla polizia locale di svolgere i rilievi e, soprattutto, ai soccorritori di prestare assistenza al giovane. Le sue condizioni sono apparse subito molto delicate.

Chi vive a Sinalunga sa bene che quel tratto di carreggiata è già stato teatro in passato di incidenti. Tra l’altro il fondo dell’asfalto era leggermente bagnato. Cosa sia accaduto ieri mattina poco dopo le 9, nella porzione dove la strada tende a scendere, dovranno ricostruirlo gli agenti della Municipale. Certo è che l’impatto con l’altra vettura – alla guida c’era una donna – è stato molto forte. Un istante e l’auto del giovane è carambolata finendo contro le piante che costeggiano in quel punto la careggiata.

Immediati i soccorsi sulla strada provinciale 63A. In breve è arrivata la Pubblica assistenza di Chianciano Terme, unitamente ad un altro mezzo della Misericordia di Sinalunga. Le forze dell’ordine per bloccare anche la circolazione, dirottandola per occuparsi immediatamente dei feriti. Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano sono arrivati in località Montemartino. Occorreva fare presto, soprattutto per le condizioni delicate del 21enne. Tanto che si è deciso, dopo averlo a lungo stabilizzato sul posto, di far intervenire l’elisoccorso Pegaso per trasferirlo prima possibile alle Scotte. E’ atterrato lì vicino ripartendo poco dopo, direzione Siena. La donna che era nell’altra macchina, ferita solo lievemente, è stata invece portata per accertamenti al vicino ospedale di Nottola.

I mezzi, come di prassi in questi casi, sono stati sequestrati. Ed è stato immediatamente informato il magistrato di turno in procura vista la gravità dell’impatto e delle condizioni. Quanto alla dinamica occorre ricostruire dettagliatamente la successione. Intanto la frazione dove vive il giovane ora alle Scotte si è stretta alla famiglia.