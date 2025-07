Il ritorno di Tale e quale: "Che gioia dopo l’attesa"

"Abbiamo atteso tanto, siamo stati contenti a mille, poi dopo l’accoppiata a duemila...". Lucia Toto non sta nella pelle. Il ritorno di Tale e quale sul tufo, sei anni dopo è una gioia. La monta di Giosuè Carboni porta la gioia al quadrato. "Per me è il massimo davvero, almeno questa volta gli occhi non mi si sdoppieranno, sarò concentrata su un solo obiettivo", dice sorridendo.

Partiamo da Tale e quale, ve lo aspettavate che fosse scelto dopo tanto tempo? "Aspettarselo mai, sperato sì, come tante altre volte. Poi quando abbiamo visto che lo avevano preso la gioia è esplosa".

Amareggiati dalle esclusioni di questi anni? "Dispiaciuti sì, però le scelte del Palio vanno rispettate e quindi abbiamo accettato anche queste, senza problemi".

Come sta, è pronto per il grande ritorno? "Sì, ma non c’è bisogno che lo dica io. Aveva dimostrato come sta in provincia, si è ripetuto alle prove di notte. È preparato come sempre al meglio, è in grande di fare un grande Palio".

Non gli peserà la lunga lontananza? "Io penso di no. Se si ricorda ciò che deve fare, e sono convinto che lo farà, sarà protagonista. Non ha niente da dimostrare".

Alla prima prova si è impennato all’ingresso al verrocchino, ieri ancora qualche segnale di nervosismo tra i canapi: la tensione del ritorno? "A me non sono sembrati atteggiamenti di cui preoccuparsi, niente di particolare. Anche altri cavalli hanno mostrato nervosismo. Quindi a me sembra tutto sotto controllo".

E per quanto riguarda Giosuè Carboni? "Per me è il massimo, lo sanno tutti. Io gli auguro di riuscire a tirare fuori tutte le potenzialità di Tale e quale. È sicuramente in grado di farlo. Spero che sia arrivato il momento giusto per lui. Io sarò concentrata al massimo su di loro, almeno non avrò altre distrazioni".

Che Palio sarà? "Impossibile dirlo, il Palio come sempre è tutto e il contrario di tutto. Ma intanto l’importante è esserci e avere la possibilità di giocare".