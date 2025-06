Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il tramonto di Artimino per l'anniversario di matrimonio La showgirl e l'ex ciclista ora imprenditore celebrano il loro amore dodici mesi dopo la festa esclusiva che dettero nella tenuta in provincia di Prato. La coppia è in dolce attesa. Cena romantica nella location che scelsero non solo per il banchetto nuziale ma anche per la cerimonia