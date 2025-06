Versiliana capitale degli scacchi: parata di vip e sfilata di carrozze

Marina di Pietrasanta (Lucca), 3 giugno 2025 – Mostra di scacchi con pezzi di valore storico e artistico, parata di carrozze e sfida tra campioni seguite in diretta da milioni di persone, parterre di vip e personaggi che vanno dal ministro del turismo Daniela Santanché al tenore Andrea Bocelli fino all’attrice Martina Stella. C’è più di un motivo per intuire come l’evento “Chess Roads” sia uno spot d’eccezione per la Versilia, Marina di Pietrasanta e in particolare la Versiliana, che ospita l’evento. Il via c’è stato domenica nella Villa con la sfida “Clash of generations” tra il baby-prodigio argentino Faustino Oro, di soli 10 anni, e l’indiano Vishy Anand, leggendario ex campione del mondo.

Riservata a pochi intimi, l’attesa gara è stata preceduta da una parata di carrozze partite dal “Fortino” di Forte dei Marmi e dal pontile di Tonfano. A seguire c’è stato il taglio del nastro della mostra “Chess Roads”, in agenda fino al 15 giugno e composta da 40 set di scacchi provenienti da tutto il mondo. Tornando al match di domenica, l’evento è stato organizzato da “Unichess” da un’idea del grande maestro di scacchi Roberto Mogranzini e del tenore Andrea Bocelli. Ad accoglierli c’erano la presidente della Versiliana Paola Rovellini, il sindaco Alberto Giovannetti oltre allo stesso Bocelli insieme alla moglie Veronica. Con loro, dicevamo, un parterre d’eccezione alla presenza, tra gli altri, del ministro del turismo Daniela Santanchè e il portavoce del presidente della Regione Bernard Dika, i quali hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per la produzione di eventi di prestigio e rilevanza internazionale come questo. Presenti inoltre il presidente della Federazione internazionale di scacchi Arkadij Vladimirovič Dvorkovič e il presidente della Federazione nazionale Luigi Maggi.

Tra i molti appassionati che hanno partecipato anche volti noti del cinema e dello sport tra cui le attrici Martina Stella e Andrea Delogu, gli attori Flavio Parenti, Roberto Farnesi e Niccolò Fortini, il modello Mattia Narducci, il campione di canottaggio Matteo Stefanini e il calciatore Simone Romagnoli, tutti accomunati dalla passione per gli scacchi. Fino imprenditori italiani e stranieri tra cui il finanziere kazako Timur Turlov, uno degli uomini più ricchi del pianeta. La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito dalle 16 alle 20: informazioni sul sito www.fondazioneversiliana.it/chess-roads.