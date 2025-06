Un angolo di natura che conquista le stelle, festa vip per l’inaugurazione del resort

Querceta (Lucca), 2 giugno 2025 – “Grazie di cuore a tutti voi che avete reso indimenticabile l’inaugurazione della nostra Masseria. La vostra presenza, i sorrisi e l’energia che avete portato hanno reso questo giorno ancora più speciale”. Con queste parole Gianna Manni ha accompagnato su Instagram le foto dell’inaugurazione della nuova Masseria Gianna, il country resort che l’imprenditrice ha realizzato in via Cugnia a Seravezza.

La festa e l'inaugurazione di Masseria Gianna (foto da Instagram Masseria Gianna)

L’inaugurazione, avvenuta sabato 31 maggio, è stata accompagnata da una grandissima festa. Un party speciale nella villa che un tempo ospitò l’allora Museo Gilardi. Un’oasi di 30mila metri quadrati con piscina, fattoria didattica, orti, aree relax con laghetto e perfino una balera con palco, ciringuito e accesso separato per serate in musica.

Gianna Manni, titolare del resort, con l'amica Ornella Vanoni

Come quella avvenuta sabato alla quale ha partecipato una platea di vip del calibro di Carlo Conti, la moglie Francesca Vaccaro, Giorgio Panariello, Ornella Vanoni, passando per Alessandro Sallusti con la moglie Patrizia Groppelli, Alice De Bortoli, Paolo Brosio, Elisabetta Aldrovandi, ma anche Stefano Nesti, Fulvio Codecasa, Gianpiero Samori con la moglie Monica, Alessandro Peruzzo. Tantissimi dunque gli amici presenti, dal mondo dello spettacolo, al giornalismo, alla moda, all’imprenditoria che hanno condiviso una serata decisamente originale.

Una festa accompagnata da una meravigliosa cena. La proposta: tordelli e lasagne servizi da don Roberto e i volontari del Gruppo per servire. Il tutto condito dalla musica dell’orchestra del maestro Franco Bagutti. E per finire una maxi torta di frutta presentata sulle note di Morricone.

Insomma, una festa coi fiocchi per l’inaugurazione dello splendido resort. La Masseria Gianna è stata voluta dall’imprenditrice Gianna Manni, dopo 17 anni alla guida del Grand Hotel Imperiale del Forte. Le iniziali di quello che un tempo era il Museo Gilardi, “M” e “G” fanno ancora capolino sui cancelli.

La proposta è chiara e innovativa: ospitalità green e free, lontana dalla classificazione in stelle e dal lusso urlato. Le 11 stanze — di cui 4 suite — sono arredate con gusto attraverso il recupero di materiali, come le porte scorrevoli in castagno nei bagni, e tutte dotate di balcone. A completare l’offerta, una villetta indipendente per chi cerca un soggiorno più riservato. L’intera struttura è alimentata da pannelli solari, utilizza mezzi elettrici e promuove una filosofia di vita sostenibile e condivisa.

Una delle prime ospiti? Belén Rodríguez, che ha scelto proprio questa oasi per una pausa di relax, confermando l’appeal già forte del nuovo gioiello firmato Gianna Manni.