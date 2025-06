La spiaggia di Levante: "Servivano pannellature per sistemare il degrado"

"I locali della spiaggia comunale di Levante lasciati senza protezione il 2 giugno". Il gruppo Amo Forte interviene sulla questione del mancato subingresso del nuovo gestore sull’arenile, a causa di una situazione di degrado di strutture e attrezzature che hanno convinto l’amministrazione a tenere chiusa la spiaggia. E a valutare denunce."Quando mal si comincia spesso mal si procede – tuona l’opposizione – abbiamo più volte evidenziato i ritardi per la pubblicazione e chiusura della procedura di gara per le spiagge comunali. L’unica giustificazione che l’amministrazione Murzi ha trovato è che anche in precedenza le tempistiche erano queste. Forse non si sono accorti che nel frattempo il mondo è cambiato, basta fermarsi a contare quanti stabilimenti erano aperti a Pasqua del 2017 e quanti nel 2025. Il paese evolve, si trasforma e anno dopo anno le spiagge hanno inziato ad aprire prima, tranne quelle soggette a bando comunale. Ce ne siamo accorti solamente noi? Su questo tema avremo modo sicurante di approfondire il confronto. Oggi vogliamo evidenziare come, pur con tutte le problematiche burocratiche amministrative, i locali della spiaggia di levante siano stati lasciati dall’amministrazione in totale abbandono. Riteniamo che fosse necessario – incalza Amo Forte – provvedere a chiudere il fabbricato con una nuova pannellatura per impedire l’accesso a chiunque, male intenzionati o a chi, specialmente bambini, incuriositi potrebbero rischiare di farsi male. Come è possibile gestire il patrimonio pubblico in questo modo? Del resto l’area dell’ex Mokambo, i passi a mare in totale abbondati sono il segno tangibile di come questa amministrazione interpreti il decoro urbano e la sicurezza del lungomare e del paese".

Fra.Na.