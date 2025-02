Jovanotti a Sanremo. L’abbraccio tutto virale

Quell’accoglienza ’calorosa’ in platea con tanto di ’ti amo’ gridato, è diventata un video viralissimo. Protagonista dell’affettuoso assalto al cantante Jovanotti, super ospite atteso della prima serata del Festival di Sanremo, è stata Gianna Manni, ex titolare del Grand hotel Imperiale, imprenditrice molto nota in Versilia e habituè della kermesse sanremese. Era tra il pubblico del teatro Ariston quando proprio davanti a lei ha sfilato Jovanotti (tutto di oro vestito) cantando "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang" e l’ha bloccato in un abbraccio vibrante, tra l’imbarazzo del cantante, l’occhio attento del body guard e le telecamere Rai che hanno immediatamente ’staccato’ da quel primo piano dove Lorenzo Jovanotti era palesemente stoppato nella presa. Quegli attimi sono diventati – complice l’effetto social – viralissimi, con tanti portali web che si sono chiesti chi fosse quell’ammiratrice così focosa.