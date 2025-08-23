Controesodo in Toscana: autostrade e porti, migliaia di auto, scatta il rientro

Firenze, 23 agosto 2025 – E’ il weekend del controesodo: si torna a casa dopo le vacanze di agosto 2025. E sono migliaia le famiglie che si muovono dalle principali località di villeggiatura e tornano a casa. Diverse le zone calde che in questo fine settimana vengono monitorate dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile: l’autostrada A1, con il grande traffico che dal sud Italia risale verso le città del nord e i porti, in particolare quelli di Piombino e dell’Elba, con circa novemila auto in partenza dall’isola nella sola giornata di sabato.

Autostrada A1

Rallentamenti per tutta la giornata di sabato sull’A1, in particolare all’altezza di Calenzano e tra Arezzo e Valdarno, in direzione Bologna. E’ il grande flusso di villeggianti che dalle località del sud Italia torna verso il nord. Nel pomeriggio il portale Muoversi in Toscana ha segnalato, per traffico intenso, code in direzione Bologna tra il bivio Variante A1 e Badia. Code a tratti inoltre tra Monte San Savino e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio della Variante di valico. Tempi di percorrenza dunque allungati per chi passa dal tratto toscano dell’A1.

Porto di Portoferraio

E’ il giorno clou delle partenze dal porto di Portoferraio verso Piombino. Migliaia, circa novemila si stima, le auto che passeranno nell’arco delle 24 ore di sabato 23 agosto. Le forze di Protezione Civile si sono mobilitate per l’assistenza agli automobilisti, con un decalogo per l’avvicinamento al porto e la presenza preventiva di ambulanze e mezzi di soccorso per gestire eventuali situazioni di emergenza. Code si sono registrate in mattinata per l’ingresso nella città di Portoferraio. Nella giornata di domenica ci sarà il resto delle partenze.