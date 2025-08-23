Incidente a Empoli, è gravissimo un ciclista: scontro con un furgone, arriva l’elisoccorso

La storia a piccoli passi

CronacaIncidente a Empoli, è gravissimo un ciclista: scontro con un furgone, arriva l’elisoccorso
23 ago 2025
REDAZIONE EMPOLI
Il dramma in via Monteboro. Lanciato l’allarme al 118, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della persona sul mezzo a due ruote sono apparse subito molto serie

Empoli, 23 agosto 2025 - Grave incidente stradale poco prima delle 10 di oggi in via Monteboro, località Brusciana, a Empoli. Da quanto appreso il sinistro ha coinvolto un furgone dell'Empoli Fc e un ciclista.

L'allarme è stato lanciato immediatamente con il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La situazione sanitaria del ciclista è apparsa subito gravissima, tanto da richiedere l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso. Al momento nessuna notizia precisa sulla dinamica che ha portato al violento impatto. Sul posto anche la polizia municipale.

In quel momento a bordo del furgone dell’Empoli c’era solo l’autista, che stava andando a fare rifornimento per poi passare a prendere dal centro sportivo di Monteboro una squadra giovanile diretta a una partita in trasferta.  

