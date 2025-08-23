Incidente a Empoli, è gravissimo un ciclista: scontro con un furgone, arriva l’elisoccorso

Empoli, 23 agosto 2025 - Grave incidente stradale poco prima delle 10 di oggi in via Monteboro, località Brusciana, a Empoli. Da quanto appreso il sinistro ha coinvolto un furgone dell'Empoli Fc e un ciclista.

L'allarme è stato lanciato immediatamente con il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La situazione sanitaria del ciclista è apparsa subito gravissima, tanto da richiedere l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso. Al momento nessuna notizia precisa sulla dinamica che ha portato al violento impatto. Sul posto anche la polizia municipale.

In quel momento a bordo del furgone dell’Empoli c’era solo l’autista, che stava andando a fare rifornimento per poi passare a prendere dal centro sportivo di Monteboro una squadra giovanile diretta a una partita in trasferta.