Il nuovo polo della salute. Ora l’ultima inaugurazione

La Casa di comunità è stata inaugurata a giugno. E a completare il maxi-progetto da quattro milioni di euro varato dall’Asl Toscana Centro (tramite un contributo di 1.725.000 euro) e dal Comune di Montespertoli (che ha messo sul piatto oltre 2.274.000 euro), il prossimo mese anche il secondo edificio del Polo della salute dovrebbe essere ultimato. Si tratta dell’edificio B, quello che nel dettaglio ospiterà la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli.

"I lavori relativi all’edificio sono praticamente conclusi – ha confermato a tal proposito il vice-sindaco Marco Pierini (nella foto) – manca solo la pavimentazione del piazzale che dovrebbe essere completata entro i primi dieci giorni di settembre. Restiamo fiduciosi". Nel corso delle settimane successive, l’associazione di volontariato provvederà al trasloco nella nuova sede, lasciando progressivamente l’attuale palazzina di via Guido Martini. E in quest’ultima, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà essere recuperata nei prossimi anni con la nascita di Palazzo Futura. Stando a quanto si legge nella prima bozza del Documento unico di programmazione 2026-2028 sarà uno spazio "pensato per adolescenti e giovani adulti con ambienti come un caffè letterario".

Il progetto prevede una ristrutturazione completa dell’edificio, miglioramenti energetici "e anche la modifica di alcune aree vicino al giardino del centro culturale, per ampliarlo e renderlo più accessibile e fruibile". Per finanziare l’operazione, il Comune ha già messo a bilancio per l’annualità 2026 circa 355mila euro. Anche se sarà con tutta probabilità necessario intercettare ulteriori risorse, per portare a termine l’operazione.