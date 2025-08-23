Il BeGo diventa un podcast a puntate

CASTELFIORENTINOCultura e nuove tecnologie a braccetto nella nuova iniziativa del Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino. È nata infatti la serie podcast "Il BeGo racconta: la storia nei dettagli", realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna grazie al finanziamento del Ministero della Cultura. A partire dalle scene affrescate da Benozzo Gozzoli sui due maestosi tabernacoli viari custoditi all’interno del museo, nasce il coinvolgente racconto audio delle prime due puntate intrecciando arte, storia e tradizioni popolari e che attraverso la narrazione porterà l’ascoltatore a scoprire da una parte il Rinascimento e dall’altra a ritrovare usi, costumi e soprattutto valori assolutamente attuali. L’obiettivo è rendere il patrimonio museale accessibile a tutte e tutti, specialmente al pubblico più giovane. Come giovane è la voce della poliedrica Zilo Brati, che ha interpretato entrambe la puntate del progetto. I due episodi si intitolano "Una cesta piena di buone notizie: la tavola apparecchiata", in cui si indagano le tradizioni alimentari del periodo rinascimentale, e "La stanza delle donne: i mestieri tra rituali e antichi saperi", che approfondisce i ruoli femminili della società dell’epoca. È possibile ascoltare il podcast direttamente sul sito del museo oppure sulle piattaforme Spotify, Amazon Music e Audible.