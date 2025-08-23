I nodi del rischio idraulico: "Qui fogne mai pulite"

FUCECCHIOMentre si parla di misure per prevenire il rischio idraulico, soprattutto quando sono in vista le allerte meteo, secondo Forza Italia ci sono ancora delle criticità sul territorio da risolvere e, soprattutto, da chiarire. Una è in via Citornella: "Fogne non pulite da mesi o addirittura anni, a chi spetta la manutenzione?", attaccano gli azzurri."A seguito di segnalazioni avute da cittadini preoccupati per l’allerta meteo emanata e per le condizioni delle fognature comunali, mercoledì 20 agosto ho effettuato un sopralluogo in via Citornella a Botteghe – spiega il capogruppo Simone Testai –. Ho potuto constatare che le preoccupazioni dei cittadini erano fondate, in quanto nonostante la zona sia stata più volte soggetta a straripamento del reticolo idraulico minore, con conseguente allagamento di alcune abitazioni attestanti proprio via Citornella, le fogne non hanno avuto la dovuta manutenzione e si presentano ostruite per circa la metà della loro sezione".Questo il nodo. "Si nota infatti in modo chiaro che fango e detriti hanno ostruito gran parte delle condotte tombate, che convogliano le acque meteoriche dalla stessa via alle casse di esondazione poste oltre l’area Peep non ancora completata – prosegue Testai –. Comprendendo le preoccupazioni di cittadini, che ad ogni allerta meteo emanata temono per le loro abitazioni ed i loro effetti personali, ormai si sentono abbandonati dalle istituzioni, ho predisposto una interrogazione comunale, per chiarire di chi siano le responsabilità di tale situazione. Non è ammissibile che un sindaco, una giunta, non prestino attenzione a queste criticità, per cui è necessario chiarire chi deve effettuare le manutenzioni, Comune di Fucecchio od Acque, in modo tale che eventuali ulteriori danni ai residenti abbiano un nome ed un cognome, che si assuma le proprie responsabilità". Il maltempo, ormai da anni, quando arriva picchia duro. Infatti "anche se è vero che le precipitazioni piovose assumono spesso carattere violento, in casi di mancata manutenzione, non si può sempre nasconderci dietro lo spettro dei cambiamenti climatici".