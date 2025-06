Consorzi di bonifica. Forza Italia all’attacco: "Così non funzionano"

Operazione trasparenza sui Consorzi di bonifica: la sfida parte da Empoli e a lanciarla è Forza Italia. Dopo l’alluvione di Ponzano, l’attenzione si riaccende sui Consorzi di bonifica e sulla loro gestione. Forza Italia torna a chiedere risposte, sollevando dubbi sulla sicurezza delle aree più a rischio e sulla trasparenza delle attività di manutenzione. Le domande sono molteplici: "l’argine del rio Orme è davvero in grado di reggere un altro evento estremo? Cosa è stato fatto dopo l’esondazione per prevenire future tragedie?" Diversi i quesiti che l’opposizione ha rivolto al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, chiedendo risposte ufficiali. Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, è tornato a Empoli insieme al capogruppo e consigliere Simone Campinoti e all’attuale segretaria comunale Claudia Ghezzi, per ribadire la necessità di un cambio di passo.

"Consorzi sì, ma non così - ha preso la parola Campinoti, candidato al Consiglio della Regione insieme a Ghezzi -. È inutile intervenire solo a emergenza avvenuta. Serve una manutenzione preventiva, programmata, una gestione più trasparente". La gestione attuale, secondo gli esponenti di Forza Italia, appare inefficiente, con poche risorse dedicate alla manutenzione ordinaria e una tassa che spesso viene pagata anche da chi non ha il fiume vicino casa. L’area del rio Orme, una bomba a orologeria? Nicola Nascosti, responsabile regionale del Dipartimento ambiente di Forza Italia, ha sottolineato che l’alluvione non è un problema di competenza del Governo, ma esclusivamente del Consorzio e dei Comuni coinvolti.

"Attendiamo risposte ufficiali da parte del Consorzio sull’effettiva causa dell’esondazione - rilancia Ghezzi - e dei danni registrati in varie zone dell’Empolese finite sott’acqua. Il Consorzio nasce per un’azione preventiva, che non è stata fatta". L’ Operazione trasparenza annunciata da Stella sarà il fulcro della presentazione del programma elettorale. "Intendiamo superare il sistema attuale dei Consorzi di bonifica. Riformarne la gestione finanziaria e politica, ridurre i costi e migliorarne l’efficienza - ha dichiarato Stella - . Negli ultimi tre anni, la Toscana ha subito tre alluvioni con danni stimati in oltre tre miliardi di euro. Ammonta a 100milioni di euro la somma incassata in Regione dai Consorzi attraverso questo odioso balzello che i cittadini sono costretti a pagare. Puntiamo alla fiscalità generale e non di scopo. L’80% della somma oltretutto viene usata per esternalizzare i lavori. Nessuno mette in discussione la priorità della tutela del territorio, lo strumento è giusto. Ma non così".

C’è poi un’altra forte presa di posizione da parte del coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella: "Il Consorzio di bonifica sembra un ufficio di collocamento del Pd. Entrano ed escono consiglieri, ex sindaci, assessori e non tecnici che masticano la materia".

Y.C.