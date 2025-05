Arriva la Settimana della Bonifica. Acqua e sicurezza idraulica i temi

Ci siamo ben accorti di quanto sia importante l’attività della Bonifica, tra un’alluvione (ed una siccità) ed un’altra a stretto giro di posta. Ebbene, da questi giorni sono tanti gli appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). Eventi da oggi fino al 25 maggio: il tutto sarà declinato attorno al tema “Il cerchio dell’acqua”, ma alcune iniziative sono già in essere da tempo. Ci saranno momenti dedicati alle scuole, tra cui le premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione, occasioni di scoperta e svago sui fiumi, convegni sul tema dell’acqua e della sicurezza idraulica. "Come ogni anno – spiega il presidente di Anbi Toscana e presidente del Consorzio 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti (ex sindaco di Montelupo) – la Settimana della bonifica è l’occasione per mostrare ciò che i Consorzi sono, per evidenziarne le attività e per essere vicini ai cittadini consorziati".

Capitolo “Cronisti in classe”: i Consorzi di Bonifica sono coinvolti nella premiazione degli alunni delle scuole che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione di cui anche quest’anno Anbi Toscana è partner e che è rivolto alle quarte e quinte classi della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado. Le premiazioni si terranno, per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, dopo quella dello scorso 15 maggio al Teatro Bolognini di Pistoia, proseguono mercoledì prossimo 21 maggio alla Camera di Commercio di Prato, il giorno successivo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 23 al centro La Vela-Margherita Hack di Empoli.

Passando al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, ieri alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato, si è tenuto il convegno “Acqua: criticità e risorsa. Modelli di sviluppo e sostenibilità per il futuro della società e dell’ambiente”, evento di sensibilizzazione sul tema dell’acqua, in cui è stata sottolineata la necessità di ridurre gli sprechi e di adottare comportamenti per contrastare il cambiamento climatico. Sabato prossimo 24 maggio, dalle 10 alle 16, spazio invece a “Educambiente in piazza 2025”, in programma in piazza dei Caduti a Cascina.

Andrea Ciappi