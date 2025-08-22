Due incidenti in monopattino in poche ore, gravissimo 30enne a Cecina

Cecina (Livorno), 22 agosto 2025 – Due gravi incidenti stradali con monopattini coinvolti nel giro di poche ore.

Il fatto più grave è avvenuto a Cecina, in via Rosmini, località Palazzaccio. Un uomo di 30 anni in monopattino è stato investito da un'auto (ovviamente la dinamica dello scontro in corso di accertamento); il 30enne ha riportato un trauma cranico commotivo. E’ stato portato all’ospedale di Pisa con l’elicottero del soccorso regionale Pegaso 3 in codice rosso; intervenuti sul posto anche l’ambulanza medicalizzata di Cecina, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Bibbona e la polizia municipale. Al pronto soccorso (ma dell’ospedale di Cecina) per accertamenti è finita anche la donna di 43 anni che si trovava alla guida dell’auto.

L’altro incidente è invece avvenuto a Cinigiano (Grosseto), intorno alle 13,30, in località Sasso d'Ombrone sulla strada provinciale 7. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Paganico con infermiere, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell'ordine. L’elicottero del soccorso regionale ha portato un 21enne all’ospedale delle Scotte di Siena.