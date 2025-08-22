La rabbia di Poggetti: "Politica repressiva e azioni partecipate"

Non si placano le prese di posizione per i fatti di violenza avvenuti negli ultimi giorni a Follonica. A prendere la parola l’assessore alla Sicurezza, Giorgio Poggetti. "Quanto accaduto è davvero intollerabile - le sue parole - e deve indurre questa amministrazione a proseguire con ancora maggiore convinzione nella linea tracciata. Abbiamo avviato un percorso che sapevamo essere di lungo periodo e impegnativo. La sicurezza è infatti la cartina al tornasole di quanto ci sia molto da lavorare, soprattutto evidenzia quanto poco sia stato fatto in passato".

Prosegue Poggetti. "Sul tema si è avuto un approccio limitato e volto prevalentemente ad affrontare tali criticità con attività di sensibilizzazione, educazione, animazioni di strada, importanti ma da integrare assolutamente con politiche di repressione". "Ed è proprio per questo - aggiunge - che oltre ad averepartecipato con convinzione all’Avviso Pubblico per la concessione di progetti per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza, nell’ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale’ con il conseguimento di 55mila euro per il ’Temporary urban street lab’, questa amministrazione ha approvato il Regolamento di Polizia Urbana, inesistente e mai ritenuto necessario che ha portato a oggi, all’emissione di 12 ordini di allontanamento di persone responsabili di illeciti, nonché ha in animo di portare all’approvazione del Consiglio comunale, dopo i dovuti percorsi partecipativi, ulteriori strumenti di controllo del territorio nell’ambito della sicurezza partecipata".

"Quindi massima solidarietà alla signora Campana. Confido nella consueta efficienza dei carabinieri di Follonica nel fare piena luce su quanto accaduto. Ritengo la posizione del Pd locale alquanto strumentale e direi inopportuna, atteso che sulla sicurezza nulla hanno mai fatto nulla di concreto e davvero incisivo nel passato".