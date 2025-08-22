Successo del FolloGavo. Battuto 2-0 il Belvedere

Termina 2-0, con un gol per tempo, l’amichevole tra Follonica Gavorrano e Belvedere, neopromosso in Eccellenza. Per gli uomini di Baiano l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale di domenica alle 16, quando affronteranno in Coppa Italia il Camaiore al Malservisi-Matteini.
La prima occasione arriva al 10’: Pacini si distende sulla conclusione dalla distanza di Bartolini, poi al 15’ Lo Sicco ci prova direttamente su punizione da posizione defilata trovando il primo palo, ma Pini è attento e devia in angolo. Poco dopo Mutton di testa impegna ancora il portiere.
Al 20’ il Follonica Gavorrano trova il vantaggio: Lo Sicco batte corto dall’angolo, Giordani la mette in mezzo per la testa di Mutton. Alla mezz’ora viene impegnato anche Pacini, che sventa in uscita un’azione del Belvedere. Dall’altra parte Proietti ha una grande chance, calcia a botta sicura di prima, ma Pini con i piedi sventa. La prima frazione si chiude con il miracolo di Pacini, che salvasul colpo di testa a botta sicura di Tenci. La ripresa offre meno spunti. Al 17’ ci prova Maltoni con un diagonale rasoterra, l’estremo difensore ospite devia in angolo. Alla mezz’ora è Marino a cercare una conclusione che si rivela velleitaria. Il raddoppio arriva al 41’: Maurizi, in rovesciata mette la palla in rete dopo un rimpallo in area.
FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere, Fremura, Lo Sicco, Matteucci, Bernardini, Pescicani, Remedi, Giordani, Proietti, Mutton. A disp.: Poggiolini, Tanganelli, Arrighi, Bucci, Bianchi, Ferretti, Marino, Bellini, Maltoni, Mignani, Calvi, Picci, Pimpinelli, Politi, Scartabelli, Maurizi. All.: Baiano.
BELVEDERE: Pini, Capoduri, Del Conte, Fregoli, Consonni, Veronesi, Tenci, D’Angelo, Canessa, Bartolini, Frati. A disp.: Gianneschi, Pecciarini, Rosi, Salvadori, Pecchia, Faenzi, Tantone, Artino, Cozzolino, Colledan, Bergamaschi. All.: Giallini.
Reti: 20’ Mutton, 41’ st Maurizi.