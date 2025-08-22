La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
22 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
Grosseto, incidente con la moto: 59enne in gravi condizioni

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice 3, quello di massima gravità. Forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica della caduta

L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi (Foto di repertorio)

L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi (Foto di repertorio)

Grosseto, 22 agosto 2025 – Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale in sella alla sua moto. E’ accaduto a Grosseto, in viale Einaudi, intorno alle 11,50 di oggi, 22 agosto.

L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è stato trasportato in codice 3, quello di massima gravità, in ospedale. Le sue condizioni appaiono critiche. Sul posto sono immediatamente intervenute l'automedica di Grosseto, i mezzi di soccorso della Misericordia di Grosseto e della Misericordia di Castiglione della Pescaia, oltre alle forze dell'ordine per la gestione del traffico e i rilievi del caso.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi.

