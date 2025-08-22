Incidente stradale, arrivano i vigili del fuoco. Due persone estratte dall’auto ribaltata

Scarlino (Grosseto), 22 agosto 2025 – Brutto incidente stradale intorno alla mezzanotte di oggi, 22 agosto, nei pressi nel porto di Scarlino, lungo la strada che costeggia gli ormeggi. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto con all’interno due anziani coniugi si è ribaltata ed è finita su un fianco. I due ottantenni sono rimasti bloccati.

L’uomo aveva la gamba incastrata tra lo sportello lato passeggero e l’asfalto, mentre la donna era stata sbalzata sul sedile posteriore. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a sollevare parzialmente il veicolo per liberare la gamba dell’uomo e a estrarre entrambi gli occupanti in condizioni di sicurezza.

Per la donna è stato necessario rimuovere il lunotto anteriore per penetrare all’interno del mezzo, posizionarla su spinale ed estrarla. Entrambi sono stati immobilizzati con tavola spinale e consegnati al personale sanitario del 118, che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Sul posto erano presenti i Carabinieri di Scarlino per i rilievi del caso.