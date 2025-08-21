Concorsi in Comune. Avviata l’acquisizione: "Servono forze nuove"

GROSSETOIniziata da ieri la fase di acquisizione delle candidature tramite il portale unico del reclutamento InPA per poter partecipare alle prime due procedure concorsuali bandite dal Comune di Grosseto che erano state annunciate a inizio mese dall’assessore al Personale Riccardo Ginanneschi. L’iter porterà nuove risorse in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e contribuiranno a rafforzare il rapporto con gli utenti. "Con queste prime due procedure – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi - (entro fine anno ne saranno bandite altre per profili specialistici come previsto dal vigente piano dei fabbisogni di personale), auspichiamo un avvicinamento anche dei giovani alla pubblica Amministrazione. Il tema dell’attrattività del settore pubblico è molto sentito: stiamo lavorando per capovolgere la narrazione ingenerosa che racconta la pubblica Amministrazione come obsoleta, farraginosa e ostile al cambiamento, ponendo al centro di tutto il capitale umano, la formazione e la valorizzazione delle persone. In questo periodo – proseguono sindaco e assessore - abbiamo maturato la convinzione che se vogliamo avvicinare i giovani dobbiamo dare rilievo alle loro performance anche attraverso un’Amministrazione pubblica sempre più digitale a partire già dalla fase di acquisizione delle candidature con il portale di reclutamento inPA. Un’unica porta di accesso al lavoro pubblico che è disponibile anche sugli smartphone con un’apposita applicazione". Si tratta di due procedure che si concluderanno in tempi brevi. "I bandi – spiegano Vivarelli Colonna e Ginanneschi - fissano già la data delle prove scritte, che in ragione del numero dei candidati si potrà svolgere in più turni, e le date dei colloqui orali. Contiamo di procedere all’immissione in ruolo delle prime otto unità oltre eventuali scorrimenti per altre posizioni che si renderanno vacanti, prima della fine dell’anno rispondendo con prontezza ed efficacia alla necessità di personale nei diversi servizi comunali".I due bandi di concorso sono pubblicati nella sezione https://www.comune.grosseto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi/ del sito istituzionale dell’Ente e sul portale InPA: concorso pubblico per esami per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato profilo istruttore direttivo tecnico – area funzionari ed elevate qualifiche del vigente Ccnl comparto funzioni locali da assegnare in via prioritaria al settore sviluppo infrastrutturale. Concorso pubblico per esami per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo – area istruttori.