Arezzo, 3 luglio 2025 – Servizio civile: arrivano due volontari per l’inclusione sociale e scolastica

Sono arrivati i due giovani del territorio selezionati tramite il bando del Servizio Civile universale “Inclusivamente 2025. Percorsi educativi per bambini e adolescenti”, promosso da Anci Toscana e gestito, per quanto riguarda la selezione, nei contesti comunali di riferimento.

Per Bibbiena la partecipazione ai bandi del Servizio Civile, rappresenta un punto di riferimento e quasi una prassi che si rinnova da anni ormai da un decennio e offre ai giovani del territorio una bella opportunità per entrare nel mondo del lavoro ma soprattutto per prendere parte attiva alla vita comunitaria e sociale.

Il progetto Inclusivamente è stato accolto dall’amministrazione in particolare l’Assessora Vittori Valentini e poi gestito dagli uffici per il sociale, per il suo grande valore sul fronte dell’inclusione.

I due giovani selezionati sono Francesca e Niccolò che, per un anno, supporteranno gli uffici in questo particolare lavoro fatto per famiglie o persone fragili, lavoreranno acconto agli operatori sull’inclusione sociale e scolastica soprattutto per chi è a rischio dispersione e abbandono. Avranno sostanza un ruolo attivo nel supporto agli uffici comunali, ma potranno essere presenti in scuole e nei centri aggregativi di riferimento.

Vittoria Valentini, Assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche giovanili commenta: “Un’altra bellissima opportunità che il Servizio civile offre ai giovani; opportunità che come amministrazione abbiamo voluto cogliere al volo. Il lavoro per la partecipazione ai bandi non è mai banale e facile, ma crediamo che questo sforzo e in questa direzione specifica, sia di grande importanza per offrire alle giovani generazioni l’opportunità di un percorso che mette in diretto contatto con la comunità e soprattutto con la macchina comunale. Credo che per Francesca e Niccolò questo rappresenti un modo di valore per inserirsi in contesti lavorativi e sociali e sarà quindi di grande utilità per la loro vita futura. Ringrazio gli uffici che da anni si impegnano su questo fronte che è quello burocratico ma anche organizzativo”.